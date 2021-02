Presenta Delgado a Mónica Rangel como candidata de Morena a la gubernatura de SLP (VIDEO)

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado anunció este miércoles la decisión de postular a Mónica Liliana Rangel Martínez como la candidata de ese partido a la gubernatura de San Luis Potosí.

La confirmación ocurre tras varios aplazamientos en la convocatoria, luego de un proceso en el que quedaron como finalistas -además de Rangel- María de la Luz Lastras, Francisca Reséndiz, Paloma Aguilar y María del Consuelo Jonguitud.

Mediante sus redes sociales, Delgado dio a conocer la postulación, luego de una reunión del comité nacional, en la que se informó a las aspirantes sobre la decisión tomada.

Durante la presentación, Delgado hizo énfasis en la apertura de Morena para candidaturas externas que fortalezcan a la cuarta transformación.

Asimismo, recordó que la decisión se tomó mediante una encuesta y confió en que la experiencia de Rangel será de utilidad, además de apegarse a los principios del partido de No Mentir, No Robar y No Traicionar.

En su mensaje, Rangel expresó su respeto al resto de las aspirantes y dijo estar abierta a incluirlas en el proyecto.

Sostuvo que es una mujer de valores, honesta y de principios. "No les voy a fallar (...) no le voy a fallar a mi gente, no le voy a fallar a San Luis Potosí", aseveró.