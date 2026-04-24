Presenta Interapas 96 denuncias por sabotaje

El organismo operador de agua, Interapas, ha interpuesto un total de 253 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por diversos actos delictivos que impactan directamente en la operación del sistema hidráulico y, en consecuencia, en el suministro de agua a los usuarios.

De acuerdo con los datos, entre los principales ilícitos destacan los relacionados con sabotaje a la infraestructura, particularmente el robo de equipo en pozos y fuentes de abastecimiento, con 96 denuncias registradas. Estas acciones representan una de las afectaciones más severas, al provocar interrupciones en el servicio en distintas zonas.

Además, el organismo reportó denuncias por daños a instalaciones y allanamientos, los cuales, figuran entre las problemáticas más recurrentes que enfrenta la red hidráulica.

En cuanto a prácticas irregulares, Interapas ha presentado 39 denuncias por conexiones clandestinas a la red de agua potable y descargas sanitarias indebidas, situaciones que también perjudican la distribución equitativa del recurso entre la población.

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El resto de los casos corresponde a delitos de diversa índole, en los que, en varios expedientes, se integran múltiples conductas delictivas en una sola denuncia.

Como ejemplo reciente de estas afectaciones, el pozo Salk I fue reactivado luego de quedar fuera de operación por actos de vandalismo que dañaron su sistema eléctrico, sumándose a una serie de incidentes similares registrados en lo que va del año, los cuales, de acuerdo con autoridades municipales, suman cinco casos.

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El organismo detalló que el pasado viernes personas ajenas ingresaron a las instalaciones y provocaron daños en el cableado y equipo eléctrico del sistema de bombeo, lo que obligó a suspender el servicio. Tras el incidente, personal operativo realizó trabajos de rehabilitación de manera inmediata, sustituyendo el material afectado para restablecer el funcionamiento del pozo.

Ante este panorama, Interapas hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar la infraestructura hidráulica, al advertir que estos actos no solo dañan el sistema, sino que pueden dejar sin servicio de agua a distintas zonas de la zona metropolitana.