Presenta Salazar Sáenz solicitud de destitución de Hugo López-Gatell

El senador por San Luis Potosí del Partido de Acción Nacional (PAN), Francisco Salazar Sáenz, presentó la iniciativa, para solicitar la destitución del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, tras sustentar que el funcionario del Gobierno Federal violó al menos 5 disposiciones de leyes de salud pública a nivel federal y de la Ciudad de México.

"Hay más de cinco violaciones, pero el más fuerte y grave, es el artículo 199 Bis de la Ley General de Salud, donde precisamente se estipula que una persona que esté contagiada, que se sepa contagiada, que sea un foco de infección, este circulando. Poniéndose en posibilidad de contagiar a otras gentes, hay fotos que lo demuestran y el propio reconocimiento de López-Gatell quien dijo que ´tengo alta carga viral", señaló el legislador panista.

Además, Salazar Sáenz señaló en el documento de solicitud de destitución, que el comportamiento de López-Gatell es irresponsable e infringe una serie de preceptos contenidos en ordenamientos jurídicos como lo son los artículos 199 Bis, y 214 fracción VI del Código Penal Federal; 404 y 405 de la Ley General de Salud; y 7 párrafo primero, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"El Subsecretario López-Gatell faltó a su obligación de mantenerse aislado como una medida de prevención y así evitar posibles contagios, su actuar deja mucho que decir al estar en un lugar público donde puso en peligro de contagio a la ciudadanía, y con ello faltando a las medidas de seguridad sanitaria, establecida por él mismo como responsable del cuidado de la pandemia", asegura el senador en el documento.

Por lo que puso a consideración del Pleno de la Cámara Alta, dos puntos de acuerdo, para pedir, primero que el Senado de la República condene enérgicamente la actitud irresponsable de López-Gatell, llevada a cabo en días pasados "al pasear" por las calles de la Ciudad de México, después de haberse contagiado del Covid-19 y reconocer que no contaba con una alta médica.

Segundo, que "el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través del titular de la Secretaría de Salud lleve a cabo la destitución del Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud Dr. Hugo López-Gatell Ramírez".

En la rueda de prensa el legislador apuntó que esta solicitud se va analizar en la Comisión de Salud, donde seguramente los senadores de Morena defenderán al funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Si ellos creen que está bien lo que hace (López-Gatell) pues no va a pasar mi solicitud, pero ésta ya está ahí y lo van a tener que discutir y lo vamos a argumentar en la fracción del PAN, no sé si otros se van a sumar, pero ese no es el problema, el tema objetivamente es que el señor violó la ley, por lo tanto, lo tienen que destituir", puntualizó Salazar Sáenz.

Lamentó que no tengan conciencia los funcionarios públicos en el área de salud ante el tema de la pandemia, pues solamente "se ríen, dan sus estadísticas todos los días" y no hay más, esto a diferencia de la canciller alemana Ángela Merkel que suele anunciar "nos equivocamos y vamos a corregir el error", antes bien, "ojalá fueran como ella", pues dio un ejemplo de humildad el día de ayer al reconocer un error de su equipo quitando un decreto de cierre de negocios, cosa que según el senador les falta al presidente y sus allegados.

"Ya llegamos a los 200 mil fallecidos, por Covid-19, con números oficiales", resaltó el senador, y esta cifra podrían ser mucho mayor por los casos que, por muchas razones, no se contabilizaron correctamente.

En cuanto a la situación mundial, mostró su descontento respecto a que, una vez más "estamos en la medalla de bronce en muertos a nivel mundial, somos el tercer lugar y estamos a punto de ganarle ya a Brasil".