Presentan cerca de 20 denuncias por maltrato animal ante FGE
Las autoridades municipales y ciudadanos colaboran para sancionar casos de crueldad
La regidora capitalina, Maritza Jenith Vázquez, informó que hasta el momento se han presentado alrededor de 20 denuncias por maltrato y crueldad animal ante la Fiscalía General del Estado, derivadas de intervenciones realizadas por autoridades municipales o de reportes ciudadanos.
Explicó que cuando se detecta un caso de maltrato, el primer paso es rescatar al animal y trasladarlo al Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), donde recibe atención médica inmediata, además de iniciar un proceso de rehabilitación y socialización para posteriormente promoverlo en adopción.
La regidora detalló que, tras estos rescates, se inician procedimientos administrativos y jurídico-administrativos para sancionar a los responsables. En los casos donde se acredita maltrato o crueldad animal, también se presentan denuncias formales ante la Fiscalía para que se abran las carpetas de investigación correspondientes.
Precisó que, en ocasiones, los propios ciudadanos presentan las denuncias con acompañamiento del Área de Bienestar Animal del municipio, mientras que en otros casos las denuncias se interponen directamente cuando las intervenciones se realizan con apoyo de la Guardia Municipal.
"La última cifra que me compartió la sindicatura era de alrededor de 20 o 22 denuncias presentadas ante la Fiscalía", señaló.
Vázquez también informó que actualmente 123 animales se encuentran bajo resguardo del Centro Integral para el Bienestar Animal, algunos de ellos rescatados por situaciones de maltrato y otros que fueron encontrados lesionados o abandonados en la vía pública.
Ante esta situación, la regidora subrayó la importancia de fortalecer la cultura de la adopción responsable, ya que liberar espacios en el centro permitirá seguir atendiendo y rescatando a más animales en condiciones de riesgo o abandono.
