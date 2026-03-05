logo pulso
EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Seguridad

Salvan a tres caninos por probable maltrato animal

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Salvan a tres caninos por probable maltrato animal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, a través del área de Bienestar Animal, llevó a cabo el rescate de tres caninos que se encontraban en aparentes condiciones de maltrato en un domicilio del fraccionamiento Españita.

La intervención se realizó la mañana de este miércoles, en atención a un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de animales en situación de riesgo en un predio ubicado en la calle Santiago de Compostela, en el citado fraccionamiento.

Al acudir al lugar, el personal de Bienestar Animal constató que los ejemplares presentaban signos visibles de lesiones y desnutrición, por lo que, conforme a los protocolos establecidos, se procedió al aseguramiento y traslado inmediato de los caninos al Centro Integral para el Bienestar Animal, donde reciben valoración médica veterinaria y cuidados especializados para su recuperación.

De manera paralela, el área de Bienestar Animal presentó la denuncia correspondiente por el probable hecho constitutivo del delito de maltrato animal ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a fin de que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades.

