Presentarán iniciativa contra acoso sexual en espacios públicos

Los Colectivos Sororidad Ciudadana perspectiva Lila, quien obtuvo el Premio Nacional de la Juventud 2019, en coordinación con el colectivo Ambulantes presentarán una iniciativa de ley solicitando al Congreso del Estado que se reconozca el acoso sexual que se vive en los espacios públicos debido a que se enfrentan a silbidos, tocamientos, comentarios y exhibicionismo.

Cecilia Gabriela Rodríguez, Francia Renata Órdenes, Ameyalli Ceret Escobar integrantes de estos colectivos indicaron que buscarán que esa conducta quede bien especificada, a fin de poder ver si se pueden incorporar sanciones administrativas y que ésta primero sea reconocida en la Ley de las Mujeres contra una Vida Libre de Violencia, pues la finalidad es que no sea invisibilizada esa violencia en el espacio público.

Explicó que para inhibir esas conductas, las integrantes de los colectivos están trabajando en un protocolo, el cual consiste en 1.- Alzar la voz, nunca quedarse callada ante una situación de violencia 2.- Juntar evidencias para presentar la denuncia y que no se caiga por falta de pruebas 3.- Generar redes de apoyo con conocidos, familiares, maestros o instituciones 4.- Acompañamiento para nunca quedarse sola ante una situación de violencia 5.- Denunciar ante Ministerio Público y sino es aceptada esa denuncia acudir a la CEDH 6.- Difundir denuncia en redes sociales para ejercer presión en Fiscalía y que esta no se caiga o no se olvide 7.- Ser como una ampolla en la vida insistir para que la querella se tome y se averigue como se necesita y se adopten las medidas adecuadas.

Esa iniciativa ciudadana es con base en estudios que se han realizado por parte de estos colectivos, arrojando que en la capital 9 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de acoso tanto en espacios públicos como privados con agresiones verbales en torno a su persona, sus capacidades, palabras groseras, piropos machista y cosificadores.