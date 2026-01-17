Presidentes de Mercosur y UE sellan tratado comercial en ceremonia

n último impulso, hasta el último momento, para reunirnos aquí hoy", enfatizó Von der Leyen.

Estuvieron presentes en la ceremonia los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi, y del anfitrión Paraguay, Santiago Peña. Igualmente aterrizaron en Asunción el mandatario de la recién incorporada Bolivia, Rodrigo Paz, y del Estado asociado Panamá, José Raúl Mulino.

El jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vital para la conclusión de las negociaciones, no acudió a la cita y fue representado por su canciller, Mauro Vieira. Además de Vieira, el acto de firma contó con la asistencia de los ministros de Exterior de los respectivos países sudamericanos y responsables de rubricar el acuerdo: Mario Lubetkin (Uruguay), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay) y Pablo Quirno (Argentina).

El lado europeo fue representado por Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maros Sefcovic.

Los comisarios europeos se reunieron la víspera en Brasil con Lula, cuya ausencia supuso un "sabor amargo" para la cita del sábado, según el presidente anfitrión.

"Este acuerdo no se estaría firmando en Asunción si no fuese por el trabajo y la dedicación que hizo el presidente Lula da Silva", aseveró Peña en una conferencia de prensa posterior a la firma. "Nos hubiese encantado que él esté acá".

Mientras la ceremonia estaba en marcha, el presidente Donald Trump amenazó con cobrar un arancel de importación del 10% a partir de febrero a los productos de ocho naciones europeas debido a su oposición al control estadounidense de Groenlandia.

La Casa Blanca no contestó inmediatamente a un pedido para comentar el acuerdo firmado hoy.

La UE evitó pronunciarse sobre las amenazas e hizo hincapié en que lo "necesario" para el mundo hoy "no es conflicto pero paz" y prefirió centrarse en la celebración del "momento histórico".

"Estamos aquí no sólo para firmar la creación de la más larga zona económica del mundo, pero también para enviar un mensaje muy claro para el mundo", expresó Costa en la rueda. "Lo que es necesario no son conflictos entre países, sino cooperación. Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea".

En diciembre de 2024 los dos bloques anunciaron en Uruguay que habían alcanzado un acuerdo definitivo, pero éste no prosperó hasta ahora debido al lobby agrícola y ganadero europeo, cuyos pedidos de más garantías y salvaguardas finalmente fueron incorporados a una nueva y final versión del tratado.

La alianza intercontinental, de características y magnitud inéditas, prevé eliminar paulatinamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques durante los próximos 15 años. Ello supondría el fin de las elevadas tarifas que presionan sectores claves en ambas puntas del Atlántico como la industria automotriz, los productos lácteos, la carne y el vino.

Asimismo, ofrece importantes beneficios mutuos a través del fortalecimiento de la cooperación geopolítica, económica, de sostenibilidad y de seguridad.

"Europa es el segundo socio comercial más importante del Mercosur y el mayor inversor extranjero en la región", dijo Von der Leyen. Agregó que "este acuerdo eliminará aranceles y otras barreras comerciales y abrirá la contratación pública", así como "proporcionará un marco normativo claro para fomentar la inversión y el comercio".

En términos concretos, la presidenta precisó que, según los cálculos del bloque, se prevé que las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea crezcan en 9.000 millones de euros para 2040.

Pese a la firma oficializada este sábado, los bloques aún tienen un largo camino: antes de que entre en vigor, el acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y los respectivos parlamentos sudamericanos.

"Todo va a depender del apetito político del Parlamento Europeo", dijo a The Associated Press Joao Paulo Cavalcanti, abogado especialista en comercio internacional. "Del lado de la Unión Europea realmente es una incógnita, porque hay una oposición importante dentro del propio Parlamento Europeo y eso claramente podría crear una traba para su aprobación".

Líderes celebran "día histórico"

La firma del acuerdo fue ampliamente celebrada por los líderes presentes en Asunción.

Costa enfatizó en su discurso que la asociación comercial "es un auténtico hito dentro de la decidida apuesta de la Unión Europea para apuntalar" su "seguridad económica".

"Europeos y latinoamericanos sabemos perfectamente que la alternativa a un orden internacional basado en normas es un mundo más caótico y violento regido por la ley del más fuerte", expresó. "Eso es exactamente lo contrario de lo que defiende la Unión Europea, América Latina y el Mercosur".

A su vez, el mandatario argentino Milei destacó la "gran trascendencia política y económica" de esta firma y pidió celeridad en los respectivos parlamentos que deberán ahora ratificar el acuerdo para que entre en vigor.

"En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias", manifestó. "Esperemos que el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible".

Ya el presidente de Uruguay exultó el cierre de un "capítulo" producto de una sostenida y transversal "política de Estado"a lo largo de un cuarto de siglo.

"En un mundo atravesado por tensiones y por la erosión de certezas que durante décadas ordenaron la política y el comercio global, este acuerdo adquiere una relevancia particular", apuntó.

Pese a que Lula no estuvo presente, su canciller expresó algunas palabras en su nombre y aseguró que "Lula destacó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es una prueba de fuerza del mundo democrático y una demostración del compromiso con el orden multilateral".

