Presume Sedeco publicación de Financial Times que ubica a San Luis como quinta ciudad con mayor potencial económico

San Luis Potosí ocupa el quinto lugar en el mundo con mayor potencial económico entre las ciudades con menos de 2 millones de habitantes, de acuerdo al ranking "Global Cities of the Future 2021/22", publicado por el diario británico Financial Times, así como la novena posición con mayor rentabilidad para los negocios.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, destacó que el hecho de que el estado sea visible a nivel internacional, es resultado de las políticas económicas de la administración del Gobernador Juan Manuel Carreras López, que priorizó la atracción de inversiones, impulso a proyectos de infraestructura y desarrollo de capital humano.

De acuerdo a esta lista, San Luis Potosí solamente se encuentra por debajo de Luxemburgo (Luxemburgo), Sohar (Sultanato de Omán), Gurgaon (India) y Zurich (Suiza) y por encima que Breslavia (Polonia), Amberes (Bélgica), Düsseldorf (Alemania) y Edimburgo (Reino Unido); en este sentido, Querétaro aparece en la octava posición, estado que pertenece a la Alianza Centro Bajío Occidente.

El funcionario estatal, dijo que las políticas económicas implementadas en lo local, dieron como resultado una inversión concertada de 9 mil millones de dólares en lo que va de la administración.

Puente Orozco, destacó que esta distinción en un medio tan importante en el mundo, le otorga un atractivo adicional a la entidad, debido a que es una plataforma para llamar la atención de inversionistas extranjeros, lo que deriva en la llegada de más capital y creación de más espacios laborales.

Puente Orozco, puntualizó que este ranking mundial obedece a la categoría de "pequeñas y medianas ciudades", en la que fueron consideradas aquellas urbes con menos de 2 millones de habitantes, además, para la integración de la lista participaron expertos en economía y negocios de todo el mundo, quienes evaluaron el entorno amigable para los negocios, rentabilidad, conectividad, capital humano y estilo de vida.