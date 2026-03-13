Presupuesto insuficiente pegará a dos campus: Zermeño

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, advirtió que las limitaciones presupuestales que enfrenta la institución están frenando proyectos de crecimiento y obras de infraestructura en distintos campus, entre ellos el de Tamazunchale y la Facultad de Ciencias.

Explicó que actualmente la universidad mantiene diversas necesidades de mantenimiento en sus instalaciones, particularmente en la región Huasteca, donde las condiciones climáticas obligan a realizar trabajos de forma constante.

Señaló que, a diferencia de la capital potosina, donde una impermeabilización puede durar varios años, en esa zona del estado es necesario realizar mantenimiento incluso dos veces al año, lo que incrementa los costos operativos.

El rector subrayó que el incremento presupuestal recibido el año pasado fue de apenas 1.7 por ciento, cifra que consideró insuficiente frente a los niveles de inflación. Indicó que mientras el aumento otorgado es menor, los precios de materiales y servicios continúan al alza, lo que en la práctica reduce la capacidad financiera de la institución y limita cualquier intento de expansión.

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Entre los proyectos que buscan concretarse se encuentra la ampliación del campus de Tamazunchale, propuesta que ya fue presentada ante el gobierno estatal, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Zermeño Guerra explicó que este campus ya se encuentra rebasado por la demanda de estudiantes de la región.

#SLP | Presupuesto insuficiente pegará a dos campus de @LaUASLP en Tamazunchale y la Facultad de Ciencias.

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Además, la universidad impulsa la creación de una "casa del estudiante" en ese mismo campus, con el objetivo de apoyar a jóvenes, principalmente de comunidades indígenas, que abandonan sus estudios por los costos de traslado diario desde sus localidades. El rector explicó que el gasto en transporte y alimentación suele ser el principal obstáculo para que continúen su formación profesional.

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Precisó que la propuesta contempla que los alumnos permanezcan en el albergue de lunes a viernes, mientras que los municipios de origen colaborarían con el mantenimiento y la alimentación de los estudiantes. Este proyecto, agregó, fue entregado hace más de un año a la SEP y posteriormente al gobierno estatal y a la instancia federal de apoyo a pueblos originarios, en espera de que se asignen los recursos necesarios para iniciar su construcción.