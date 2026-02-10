Presupuesto limita mejoras en planteles: diputado

El diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, atribuyó a limitaciones presupuestales y a los tiempos del procedimiento administrativo que sigue la Secretaría de Educación del Gobierno e Estado (SEGE) el hecho de que en San Luis Potosí haya escuelas públicas que sólo han logrado acceder a servicios básicos después de que un juez obligó a la autoridad educativa a atenderlas.

Cuestionado sobre los casos documentados por la asociación civil Perteneces, que desde 2019 ha promovido juicios de amparo para exigir rehabilitación de aulas, acceso a internet e instalación de aires acondicionados, principalmente en la Huasteca Potosina, el legislador recordó el caso de una aula móvil en Ciudad Valles que consiguió mejoras tras la difusión pública del problema. "No debería de ser necesario, pero también tenemos que ver la cuestión presupuestal, hasta dónde se puede alcanzar", afirmó.

Pérez López sostuvo que el Congreso no ha sido omiso y señaló que hace aproximadamente 10 u 11 meses se emitió un exhorto a la SEGE para que realizara adecuaciones en los planteles.

También mencionó el programa federal La Escuela es Nuestra, mediante el cual los recursos llegan directamente a las escuelas y son los padres de familia quienes deciden en qué se invierte el dinero y ejecutan las obras.

Sobre los señalamientos de que la autoridad educativa dilata la atención de estos casos, explicó que en enero y septiembre cada plantel entrega formatos donde reporta sus necesidades de infraestructura y servicios, información que después debe concentrarse a nivel estatal antes de ejecutar acciones. "Hay que juntar la información de todo el Estado, compilar todo y después ya ejecutar. Así se ha hecho siempre", señaló.

De acuerdo con Flor Celeste Zamarrón García, abogada de Perteneces, actualmente acompañan casos en Tamazunchale, Xilitla, San Vicente Tancuayalab y Ciudad Valles, con amparos en preescolares, primarias y secundarias, además de un caso en Matehuala.

Indicó que en todos los juicios existen suspensiones e incluso sentencias que obligan a atender estas carencias, pero persiste resistencia.