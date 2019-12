Prevé CO ex diputada acusada de desvío de recursos quede impune

La organización Ciudadanos Observando anunció que la ex diputada perredista Dulcelina Sánchez de Lira podría quedar vinculada a proceso por el delito de peculado en la audiencia que se realizará este viernes 13 de diciembre en las instalaciones del Centro de Reinserción Penal de La Pila.

Sin embargo, a la señalada le asiste el derecho de reposición del daño al contar con una sola denuncia penal por haber falsificado firmas de beneficiarios de ayudas sociales, con la intención de desviar recursos del erario cuando ella fue congresista

En su página web, Ciudadanos Observando expresa que "si más víctimas se decidieran a denunciar, la ex diputada ya no tendría esta bondadosa oportunidad de devolver el dinero y tendría que pasar por todo el proceso penal", y añade que con más denuncias se podrían "cerrar todos los caminos" y evitar que la ex legisladora quedara impune.

En la misma publicación, Ciudadanos Observando recuerda que el ex diputado priista José Luis Romero Calzada ni siquiera ha podido ser notificado en un domicilio específico de las denuncias en su contra por delitos similares a los que enfrentan Dulcelina Sánchez y otros miembros de la pasada Legislatura, por lo que dicho ex legislador permanece impune también.

La organización civil reprocha a la Fiscalía Anticorrupción estatal una "lentitud pasmosa" en los procesos que involucran a ex congresistas.