Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP

Conagua se une al Plan Hídrico Nacional para asegurar agua de calidad en San Luis Potosí

Por Rubén Pacheco

Febrero 08, 2026 03:04 p.m.
A
Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP

Para este ejercicio fiscal 2026, la Conagua prevé realizar una inversión estimada de 50 millones de pesos para la tecnificación de distritos de riego, en dos municipios del estado de San Luis Potosí.

En entrevista, Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que mientras en el distrito 092 de Ébano se estima una erogación de alrededor de 40 millones de pesos, en el distrito 049 cerca de 10 millones de pesos.

Aunado a ello, expuso que la dirección local se incorporará al Plan Hídrico Nacional para garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente, así como ampliar el tecnificado en las diferentes regiones del estado.

Refirió que también colabora con la Comisión Estatal del Agua (CEA) sobre diferentes proyectos, principalmente perforación de pozos en los municipios de Santo Domingo y Ciudad Valles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En tanto, con el municipio de San Luis Potosí se desarrolla el planteamiento de sectorización con el objetivo de atender las líneas de distribución, y así intervenir las fugas de agua potable, complementó.

