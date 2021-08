Priorizará la FUP la salud de estudiantes

El presidente de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Hermes Barragán Hernández, explicó que la gran mayoría de los estudiantes ya quieren regresar a sus clases presenciales, pero se debe dar prioridad a la salud.

Explicó que se busca que el regreso a las clases presenciales no sea obligatorio y sobre todo para casos donde algún estudiante pudiera no contar con la vacuna o por cuestiones familiares no tenga posibilidades de hacer trabajo directo en las escuelas.

Comentó que desde el lado estudiantil están buscando que se dé prioridad a la salud en todos los sentidos, incluyendo el hecho de que sólo acudirán a clases de manera voluntaria, aquellos que tengan posibilidades de hacerlo.

"La prioridad siempre va a ser la salud de todos los alumnos, y por lo tanto es necesario que nos mantengamos con clases a distancia".

Recordó que desde la Federación Universitaria Potosina, enfocan su atención en las prioridades de los estudiantes y en los casos particulares que pudieran presentarse en cualesquiera de los alumnos.

Pidió que los estudiantes acuden a la FUP, para plantear sus necesidades, y en particular del tiempo de clases a distancia. Sin embargo, también las clases híbridas permitirán hacer planeación.