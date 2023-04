Problemas no llegan a los posteos oficiales

En una nueva entrega de la Egoteca de Pulso presentamos por primera vez un mano a mano entre dos de los protagonistas de la noticia en San Luis Potosí: el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona y el presidente municipal de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, que queriendo o no, compiten día con día en "posteos", estilos y fórmulas de comunicación.

Y es así como este ejercicio periodístico se adentra en los mensajes, instantáneas y videos que se publican en redes oficiales de nuestros dos personajes, encontrando sorprendentes coincidencias que les unen, más allá de la supuesta distancia que marcan las formas e ideologías pero que de manera inaudita son una constante en "las redes".

Se trata ni más ni menos, que del olvido en temas que importan e impactan a la ciudadanía, como la escasez de agua, la crisis en seguridad o los problemas económicos.

En el mundo virtual, por lo menos en el que ellos controlan, esos temas no existen, no los oyen, no los ven. Eso sí, fiesta y festivales caros.