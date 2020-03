Procesión del Silencio sigue en pie... por ahora: Tradiciones Potosinas

Hasta hoy 15 de marzo, sigue en pie la LXVII Procesión del Silencio, sin embargo, podría suspenderse como medida preventiva por el COVID-19, según las determinaciones de las autoridades de salud, informó Alejandro Alarcón, vocero de Vinculación y Relaciones Públicas de Tradiciones Potosinas A.C.

Aseveró que no han recibido ningún comunicado de las instituciones gubernamentales, tanto de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa), como del Ayuntamiento de San Luis Potosí, referente a instrucciones de suspensión de la actividad.

El portavoz reconoció que la asociación civil es consciente de la situación de la enfermedad y la importancia de tomar acciones de precaución, y si bien la entidad ya registra dos casos importados de coronavirus, todavía no está en una fase dos.

Recalcó que el gobierno capitalino informó sobre la no realización de eventos masivos en la ciudad, para que la ciudadanía no tome las cosas "a la ligera", porque en cuestión de horas puede cambiar el panorama y pasar a la fase dos. "Afortunadamente los estándares aún no son tan complicados. Creo que las medidas preventivas implementadas, son efectivas".

Planteó que si alguna autoridad notifica la necesidad de suspender el evento, contemplado para el 10 de abril como parte de Semana Santa, Tradiciones Potosinas A.C. difundirá de manera oficial el anuncio.