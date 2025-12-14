Productores de la Huasteca reciben plantas para renovar cafetales

logo pulso
Productores de Xilitla recibieron plantas mejoradas para elevar la productividad y calidad del café.

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 07:25 p.m.
Productores de la región Huasteca recibieron más de seis mil plantas de café de variedades mejoradas, como parte de un esquema de renovación de cafetales orientado a elevar el rendimiento y la calidad del grano.

La entrega se realizó en los viveros del CBTA 120, con plantas producidas por personal técnico especializado. Entre las variedades distribuidas se encuentran Costa Rica, Oro Azteca, Marsellesa, Geisha y Salchimor, reconocidas por su resistencia a enfermedades y mejor desempeño productivo.

Los apoyos se destinaron a cafeticultores de la sierra alta de Xilitla, donde una parte importante de las plantaciones presenta envejecimiento y dificultades de acceso, lo que limita la productividad.

De acuerdo con la información técnica disponible, la renovación de cafetales permite extender la vida útil de las plantas, reducir afectaciones por plagas y facilitar el acceso a mercados que demandan café de mayor calidad.

