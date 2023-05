Propone Gallardo quitar a hijos el apellido de padres ausentes, para acceder al programa de Madres Solteras

El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona pidió a las madres de familia que no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos, pero que sí los registraron a su nombre, que modifiquen el acta de nacimiento para acceder al programa de Madres Solteras en San Luis Potosí.

Detalló que han recibido un importante número de solicitantes al beneficio que no cuentan con el requisito de que las y los hijos estén registrados solo con el apellido de las madres, por ello no pueden acceder al programa, aunque el padre de familia esté ausente y no cumpla con sus obligaciones económicas, como ya lo ha manifestado el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Ignacio Segura Morquecho.

Por ello propuso que las madres de familia en esta situación que quieran acceder al programa, modifiquen el acta de nacimiento de sus hijos y los registren solo con sus apellidos, para así solventar dicho requisito.

"Nosotros estamos haciendo un llamado a todas las mamás solteras que modifiquen el acta para poder darles los 3 mil pesos cada 45 días, y el próximo año sube a 6 mil", indicó.