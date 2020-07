Proponen colocación obligatoria de collar y placa a mascotas y que dueños se responsabilicen de daños a terceros

La diputada Rosa Zúñiga Luna, presentó una iniciativa que plantea adicionar párrafo cuarto al numeral 9º, así como artículo 9º BIS, a la Ley Estatal de Protección Animal, esto con el objetivo de establecer que, los propietarios de cualquier animal tienen la responsabilidad de los daños que le ocasione a terceras personas y de los perjuicios que ocasione, así como si lo abandona o permite que transiten libremente en la vía pública.

Mencionó que, actualmente una de las problemáticas más sentidas en materia de protección animal es la sobrepoblación de diversas especies, sobre todo de perros y gatos, pero además existe un serio problema debido a que la mayoría de las personas que tienen bajo su cuidado a un animal no le colocan placa o algún medio de identificación y mucho menos collar, lo cual propicia que cuando se extravían sean parte de las estadísticas de perros o gatos callejeros.

La legisladora precisó que como parte de las obligaciones de los propietarios de mascotas se les dote de collar y placa u otro medio de identificación, a efecto de poder por un lado identificarlos cuando se han extraviado, pero además para poder en dado caso reclamarlos cuando se recogen por parte de antirrábico, pues muchas veces cuando son llevados a estos centros no es posible que cuenten con una oportunidad y son sacrificados al no ser identificados y por ende no se reclaman.

La reforma también considera que, toda persona propietaria o poseedora de un animal, está obligada a colocarle de manera permanente collar y placa u otro medio de identificación, en la que deberán insertarse los datos de identificación del propietario.

La propuesta fue turnada a comisiones, para su análisis y posteriormente ser enviada al pleno del Poder Legislativo para su votación.