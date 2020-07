Proponen la figura de testigo protegido en casos de corrupción

Varias comisiones legislativas del Congreso local recibirán una iniciativa de la Fundación Renace para crear la figura del testigo protegido en el caso de denuncia de hechos de corrupción para la correcta integración de las carpetas de investigación sin represalias, diseñada para aquellos que cooperen con la justicia, informó el presidente de la organización civil, José Mario de la Garza Marroquín.

En entrevista, el abogado explicó que se trata de una iniciativa similar a nivel nacional presentada por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y su presidente Claudio X. González. La iniciativa de la Fundación Renace fue turnada a las comisiones en sesión legislativa.

De la Garza Marroquín abundó que la Fundación Renace retomó las ideas de MCCI y las trasladó a la legislación local para presentar una iniciativa adaptada al contexto potosino, y en el proceso actual se encuentra en manos de las comisiones de análisis en el Congreso del Estado.

El entrevistado dijo esperar que habrá un gran debate en el Poder Legislativo local para discutir aspectos que realmente no sirven para combatir la corrupción en las instituciones públicas.

Recordó por ejemplo nombramientos que no fueron productivos, tales como el de Jorge Alejandro Vera Noyola al frente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; no se logró nada y no se sabe si la terna actual será aceptada o rechazada.

José Mario de la Garza dijo que mientras ello ocurre, la figura del testigo protegido es una herramienta muy importante para integrar los expedientes y carpetas de investigación relacionadas con las denuncias de delitos catalogados como originados por hechos de corrupción.