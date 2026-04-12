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Proponen obligar a padre biológico a pagar pensión aunque otro reconozca al hijo

Proponen cerrar vacío legal en Código Familiar

Por Redacción

Abril 12, 2026 12:01 p.m.
A
Roxanna Hernández Ramírez

Roxanna Hernández Ramírez

San Luis Potosí.– La diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso reformar el Código Familiar del Estado para dejar en claro que el padre biológico debe cumplir con la obligación alimentaria, incluso cuando el menor haya sido reconocido legalmente por otra persona.

La iniciativa plantea eliminar cualquier ambigüedad legal que permita evadir esta responsabilidad, luego de que en la práctica judicial se han detectado casos en los que padres biológicos intentan deslindarse bajo ese argumento.

La legisladora sostuvo que el derecho a recibir alimentos es un derecho humano establecido en el artículo 4° de la Constitución, vinculado directamente con el interés superior de la niñez, principio también reconocido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en tratados internacionales.

"Se propone eliminar cualquier ambigüedad para garantizar el cumplimiento de esta obligación en beneficio de las niñas, niños y adolescentes", señaló.

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Proceso legislativo y análisis de la iniciativa

La propuesta contempla adicionar un tercer párrafo al artículo 145, crear el artículo 145 Bis y modificar el artículo 164 Bis del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictamen.

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