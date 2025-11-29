logo pulso
AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Protección Civil activa plan por frentes fríos

Distribuye cobijas y ropa abrigadora ante bajas temperaturas

Por Rubén Pacheco

Noviembre 29, 2025 02:41 p.m.
A
Protección Civil activa plan por frentes fríos

Desde que comenzaron los frentes fríos en San Luis Potosí, se lleva a cabo el plan de contingencia para evitar afectaciones en la población vulnerable, sobre todo, en condición de calle y migrantes, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Explicó que las brigadas de protección civil realizan recorridos para ubicar a las personas que pernoctan en la vía pública, a fin de sugerirles que pasen la noche en los albergues oficiales.

Otras de las medidas que suelen aplicarse por parte del Gobierno del Estado, consisten en la repartición y entrega de cobijas y ropa abrigadora.

Reportó que el fin de semana pasado en la zona metropolitana de San Luis Potosí se registró una temperatura de 4 grados Celsius, y en la zona altiplano de hasta los 0 grados Celsius.

Rememoró que, en la actualidad se han suscitado 16 de los 48 frentes fríos o nortes, contemplados durante el desarrollo de la temporada invernal 2024 2025.

Evaluó que el próximo mes podría registrarse la caída de aguanieve y nieve, principalmente en los municipios de Catorce, Cedral, Matehuala y Vanegas, así como en la Sierra de Álvarez.

SLP

Rubén Pacheco

Distribuye cobijas y ropa abrigadora ante bajas temperaturas

