Protección Civil activa plan por frentes fríos
Distribuye cobijas y ropa abrigadora ante bajas temperaturas
Desde que comenzaron los frentes fríos en San Luis Potosí, se lleva a cabo el plan de contingencia para evitar afectaciones en la población vulnerable, sobre todo, en condición de calle y migrantes, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Explicó que las brigadas de protección civil realizan recorridos para ubicar a las personas que pernoctan en la vía pública, a fin de sugerirles que pasen la noche en los albergues oficiales.
Otras de las medidas que suelen aplicarse por parte del Gobierno del Estado, consisten en la repartición y entrega de cobijas y ropa abrigadora.
Reportó que el fin de semana pasado en la zona metropolitana de San Luis Potosí se registró una temperatura de 4 grados Celsius, y en la zona altiplano de hasta los 0 grados Celsius.
Rememoró que, en la actualidad se han suscitado 16 de los 48 frentes fríos o nortes, contemplados durante el desarrollo de la temporada invernal 2024 2025.
Evaluó que el próximo mes podría registrarse la caída de aguanieve y nieve, principalmente en los municipios de Catorce, Cedral, Matehuala y Vanegas, así como en la Sierra de Álvarez.
Indigentes rechazan ir a albergues
El alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que, con el inicio de la temporada invernal, el Ayuntamiento prepara el operativo nocturno para trasladar a personas en situación de calle a los albergues t...
