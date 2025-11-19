logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Indigentes rechazan ir a albergues

Por Rolando Morales

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Indigentes rechazan ir a albergues

El alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que, con el inicio de la temporada invernal, el Ayuntamiento prepara el operativo nocturno para trasladar a personas en situación de calle a los albergues temporales. Sin embargo, reconoció que una parte de esta población rechaza el apoyo.

De acuerdo con el edil, entre tres y cuatro de cada diez personas abordadas por los equipos del DIF Municipal y de Protección Civil, se niegan a acudir a un refugio. Señaló que esta resistencia suele estar relacionada con problemas en las facultades mentales, desconfianza hacia la autoridad o la decisión personal de permanecer en la calle.

El operativo, que se realiza entre finales de noviembre y febrero, incluye la localización nocturna de personas en situación vulnerable y su traslado voluntario al albergue. Una vez ahí, reciben revisión médica, vacunas, alimentación, ropa limpia, corte de cabello y acompañamiento para intentar contactar a familiares.

Galindo destacó que este programa también permite levantar un censo, con el que han identificado que “muchos de ellos no son de San Luis Potosí”, sino de otros estados como Nuevo León o  Aguascalientes. En algunos casos, afirmó, se ha logrado reunirlos con sus redes de apoyo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El alcalde calificó el proceso como un ejercicio “de humanidad” que, además de ofrecer resguardo del frío, busca restablecer vínculos familiares y dar seguimiento a la situación de cada persona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento
En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento

En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento

SLP

Flor Martínez

Desarrollo Económico promovió a negocios con licencia

Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad
Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad

Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad

SLP

Flor Martínez

Anuncia PRI más despidos de personal
Anuncia PRI más despidos de personal

Anuncia PRI más despidos de personal

SLP

Samuel Moreno

Presión presupuestal lleva al PRI en San Luis Potosí a reducir su personal.

Reporta SSPC saldo blanco en la capital
Reporta SSPC saldo blanco en la capital

Reporta SSPC saldo blanco en la capital

SLP

Rolando Morales

Con operativo especial en plazas y comercios se logró mantener el orden y seguridad