Indigentes rechazan ir a albergues

El alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que, con el inicio de la temporada invernal, el Ayuntamiento prepara el operativo nocturno para trasladar a personas en situación de calle a los albergues temporales. Sin embargo, reconoció que una parte de esta población rechaza el apoyo.

De acuerdo con el edil, entre tres y cuatro de cada diez personas abordadas por los equipos del DIF Municipal y de Protección Civil, se niegan a acudir a un refugio. Señaló que esta resistencia suele estar relacionada con problemas en las facultades mentales, desconfianza hacia la autoridad o la decisión personal de permanecer en la calle.

El operativo, que se realiza entre finales de noviembre y febrero, incluye la localización nocturna de personas en situación vulnerable y su traslado voluntario al albergue. Una vez ahí, reciben revisión médica, vacunas, alimentación, ropa limpia, corte de cabello y acompañamiento para intentar contactar a familiares.

Galindo destacó que este programa también permite levantar un censo, con el que han identificado que “muchos de ellos no son de San Luis Potosí”, sino de otros estados como Nuevo León o Aguascalientes. En algunos casos, afirmó, se ha logrado reunirlos con sus redes de apoyo.

El alcalde calificó el proceso como un ejercicio “de humanidad” que, además de ofrecer resguardo del frío, busca restablecer vínculos familiares y dar seguimiento a la situación de cada persona.