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Protección Civil despliega operativo por Semana Santa

Más de 150 elementos vigilarán zonas turísticas

Por Redacción

Marzo 25, 2026 10:05 a.m.
A
Protección Civil despliega operativo por Semana Santa

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) implementará un operativo especial durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, con presencia en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con la dependencia, el objetivo es reforzar la vigilancia y prevenir incidentes en zonas turísticas y de alta concentración de visitantes, a fin de garantizar la seguridad de la población.

El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, informó que más de 150 elementos serán desplegados de manera estratégica, con apoyo de corporaciones federales, municipales y grupos voluntarios de rescate.

Como parte de las acciones previas, se realizaron inspecciones en 46 parajes turísticos, donde se detectaron y corrigieron cinco inconsistencias relacionadas con medidas de seguridad.

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El operativo contempla recorridos en ríos, cascadas, balnearios, presas y pueblos mágicos, así como la supervisión de establecimientos turísticos y la instalación de un puesto de mando para coordinar las acciones.

Las autoridades también exhortaron a la población a conducir con precaución, revisar las condiciones de sus vehículos y asegurar sus viviendas antes de salir de viaje.

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