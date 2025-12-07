Protección Civil destraba 580 trámites tras depuración por corrupción

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que la Dirección de Protección Civil Municipal mantiene un funcionamiento estable y con avances significativos luego de su reciente depuración por presuntos actos de corrupción. El edil señaló que, tras la reestructuración interna, el área reveló un fuerte rezago administrativo que obligó a instalar una mesa de trabajo dedicada a la simplificación de trámites.

Galindo explicó que Protección Civil tenía 2 mil 400 trámites detenidos, muchos de ellos desde meses atrás. Sin embargo, con el inicio de los trabajos de depuración y reorganización, el municipio logró liberar 580 dictámenes en tan solo tres semanas, lo que ha destrabado otros procesos municipales.

La agilización administrativa en Protección Civil permitió, además, la liberación de más de 1 mil 200 licencias de funcionamiento comercial, así como permisos relacionados con construcción y desarrollo urbano que también estaban pendientes, derivado del "cuello de botella" que identificó el Ayuntamiento.

El alcalde destacó que la dirección continúa operando con un encargado de despacho, Alejando Polanco Acosta, quien permanecerá en el puesto al menos hasta concluir el año, con la misión de poner al día la totalidad de los trámites acumulados. Señaló que el funcionario, de formación jurídica y con experiencia en procedimientos administrativos, ha permitido estabilizar la dependencia.

Galindo añadió que, a pesar de los cambios, el área operativa de Protección Civil "está funcionando perfectamente bien", por lo que confió en que el proceso de regularización continuará avanzando en las próximas semanas.

