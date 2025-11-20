logo pulso
Protesta afuera del CDU mientras se vota nueva dirección

Un grupo de estudiantes acusa simulación en la terna mientras el CDU vota a puerta cerrada.

Por Leonel Mora

Noviembre 20, 2025 11:53 a.m.
A
Protesta afuera del CDU mientras se vota nueva dirección

Mientras el Consejo Directivo Universitario (CDU) sesiona para definir quién será la nueva o el nuevo director de la Facultad de Derecho, un grupo de alrededor de 10 estudiantes se manifiesta en la entrada de la sala "Manuel María de Gorriño y Arduengo", en el edificio central de la UASLP.

El grupo, integrado mayoritariamente por mujeres, acusa que la terna de aspirantes es "una simulación del pacto patriarcal" y reclama que las propuestas del estudiantado no fueron tomadas en cuenta. Tras la renuncia del anterior director, Germán Federico Pedroza Gaitán, un sector académico había solicitado que la nueva titularidad fuera encabezada por una mujer.

El CDU continúa en sesión a puerta cerrada, mientras las y los estudiantes esperan afuera el resultado de la votación.

