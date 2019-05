Protesta por falta de agua desquicia a transportistas

Habitantes del Fraccionamiento La Sierra y colonias aledañas bloquearon este lunes la carretera a Rioverde y periférico Oriente ante el desabasto de agua que padecen, la manifestación generó gran cantidad de caos vial, además de molestia entre automovilistas y transportistas.

Ante la gran molestia de los transportistas uno de los choferes de un tráiler intentó avanzar ante el contingente, echando la unidad casi encima de los ciudadanos, lo que provocó el enojo de éstos que comenzaron a discutir con el conductor y demás afectados, llegando hasta las mentadas de madre.

La obstrucción del paso en esta arteria implicó que muchos de los que intentaban circular por esta vialidad tomaran rutas alternas.

Los quejosos denunciaron que el bloqueo se debía a que tenían poco más de siete meses con el servicio irregular de agua, señalaron que las pipas que envía el Interapas no son suficientes para abastecer a las viviendas, por lo que exigían la presencia del director general del organismo Ricardo Fermín Purata y de la delegada de Soledad Natalia Castillo Vera una pronta solución, de lo contrario, amenazaban con bloquear Los Filtros, Palacio Municipal y otras vialidades principales.

Además, los inconformes aseguraron que Interapas de Soledad solo estaba abasteciendo con pipas de agua a las personas que según la delegada del Interapas no están en morosidad, "la delegada alega que porque no pagamos que somos morosos, por eso no envía pipas, pero qué pagamos si no nos llega al agua a nuestras tomas, o pagamos la pipa o el recibo", expresaron.

Cabe señalar que dicho bloqueo inició alrededor de las 10 de la mañana y culminó para las dos de la tarde, solo acudió personal de Los iltros a tratar de negociar con la gente para destrabar el plantón.