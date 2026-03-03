Protestan contra conferencia en Día de la Mujer

Representantes de Colectiva ILE, Praxis Combativa y de la comunidad Potosina por Palestina manifestaron su rechazo a la participación de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo en una conferencia organizada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, al considerar que su presencia contradice el sentido del 8 de marzo y cuestionar el uso de recursos públicos para el evento.

En conferencia, integrantes de los colectivos señalaron que resulta incongruente que la visita de la legisladora se enmarque dentro de las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, al asegurar que sus posturas públicas se oponen a políticas con perspectiva de género.

Explicaron que el 8 de marzo tiene un origen vinculado a las luchas obreras y feministas, particularmente en torno a la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que consideraron "absurdo" que el gobierno municipal invite a una figura que, según dijeron, ha cuestionado la existencia del machismo como sistema de opresión y ha criticado conceptos como el consentimiento en casos de violencia sexual.

Los colectivos también señalaron que Álvarez de Toledo ha manifestado posturas contrarias a políticas de inclusión y ha reducido el tema de la interrupción legal del embarazo a un debate moral, lo cual afirmaron ignora que se trata de un asunto de salud pública y derechos humanos. En ese sentido, recordaron que en San Luis Potosí la despenalización del aborto es un tema reciente y aun en discusión social.

Además, criticaron el gasto público destinado a la organización del evento, al asegurar que incluso ya se han colocado anuncios espectaculares para promocionar la conferencia, lo que consideraron contradictorio con la postura política de la legisladora, a quien describieron como promotora de la reducción del Estado y del gasto público.

La conferencia está programada para el 21 de marzo a las 11:00 horas en el Centro de Convenciones, y ante ello los colectivos adelantaron que planean manifestarse el día del evento para expresar su inconformidad.

Durante el posicionamiento también cuestionaron declaraciones de la diputada española sobre la historia de México, en particular aquellas en las que ha señalado que el país debería agradecer la conquista española, lo que calificaron como una postura colonialista que minimiza la violencia histórica contra los pueblos originarios.

Finalmente, los colectivos hicieron un llamado al alcalde Enrique Galindo Ceballos para reconsiderar la realización del evento con recursos públicos y reiteraron que su protesta busca señalar lo que consideran un uso indebido de espacios institucionales para difundir posturas contrarias a los derechos humanos.