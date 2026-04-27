Protestan docentes jubilados por cobro de impuestos

Docentes jubilados de telesecundarias, adheridos a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), iniciaron protestas en el servicio de administración tributaria y en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), porque la autoridad hacendaria les cobra impuestos que el gobierno estatal no enteró a la autoridad federal.

Aunque los docentes refieren que les fueron pagados todos sus salarios, precisan que en sus recibos de pago de nómina aparece el cobro de los impuestos respectivos que genera el salario integrado, tanto de nómina ordinaria como de diversos pagos tales como el aguinaldo.

Sin embargo, refieren que les llegaron notificaciones en las que el SAT les obliga a presentarse para cumplir con el pago de los impuestos devengados.

Precisan que no saben de qué manera se les está timbrando la nómina a la autoridad hacendaria, porque el SAT les cobra a ellos el dinero que el Gobierno del Estado debió depositar como producto de la generación de los impuestos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los profesores del grupo de mayor tamaño se encuentran apostados en la avenida Gómez Azcárate, frente a la Secretaría de Educación.