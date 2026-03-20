Paterfamilias mantienen tomada Telesecundaria

Ciudad Fernández .- Continúa la protesta de paterfamilias en la Telesecundaria José López Portillo en la Colonia Agrícola 20 de Noviembre por la falta de maestros, ya que dicen los papás que no tienen una respuesta convincente de parte de autoridades educativas.

Padres de familia, desde el pasado miércoles se mantienen en protesta por lo que se suspendieron las clases en la institución educativa.

Los paterfamilias colocaron algunas pancartas donde con algunas quejas como "La educación primero, necesitamos maestros", "Se necesita maestro para 3B y 1C".

Mencionaron que las protestas continuarán hasta que el Gobernador del Estado envié docentes y los jóvenes puedan continuar con sus estudios, para evitar que se atrasen en su enseñanza educativa.

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