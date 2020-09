Protestan en el Edificio Central

Estudiantes de diferentes facultades se manifestaron en el Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para exigir a las autoridades educativas que se tomen cartas en el asunto y se investigue a fondo el caso del estudiante universitario que fue discriminado por una profesora de la Facultad de Derecho.

Alejandro Acosta, representante estudiantil de la Facultad de Estomatología señaló que el movimiento totalmente pacífico tuvo como fin obtener las becas ya prometidas por la autoridad además de la búsqueda de dejar un precedente a fin de que la comunidad de profesores esté conscientes de que los alumnos no permitirán más abusos.

"Existe mucha inconformidad en la comunidad universitaria por el tema de nuestro compañero Rafael el cual fue discriminado por una docente y no podemos permitir eso, así como se nos exige a nosotros respeto hacia los maestros lo menos que podemos esperar es lo mismo de su parte, eso aunado a varios temas que se han ido acumulando como lo es el tema de las becas pues no han salido varias de las que se habían acordado, no han salido de los porcentajes que habíamos pedido", señaló.

Agregó que es lastimoso que se hayan incrementado el costo de las inscripciones sobre todo porque es un año escolar en el que se registran clases en línea.

Los estudiantes se manifestaron durante más de una hora en la calle Álvaro Obregón, lo cual originó el cierre de la circulación por la zona.