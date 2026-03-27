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PT, incumple al 100% con Ley de Transparencia: CEGAIP

Se le inició procedimiento que derivaría en sanciones económicas ante la opacidad mostrada

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 27, 2026 11:47 a.m.
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PT, incumple al 100% con Ley de Transparencia: CEGAIP

El Partido del Trabajo (PT), a pesar de recibir financiamiento público, registró un cumplimiento del cero por ciento en transparencia durante 2025, lo que derivó en sanciones económicas y un procedimiento de verificación por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip).

José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente de la Cegaip, indicó que el PT es el único sujeto obligado en esta situación. "Durante todo el año publicó cero información", afirmó, y añadió que, pese a los intentos del organismo por sostener reuniones, no ha habido disposición del partido: "Ha sido muy renuente (...) no hemos encontrado apertura".

El incumplimiento provocó la apertura del procedimiento de verificación correspondiente al ejercicio 2025, además de la ejecución de sanciones económicas. Algunas multas están siendo aplicadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y se prevé que en próximas sesiones públicas se emitan nuevas resoluciones.

Navarro Alviso advirtió que las sanciones podrían alcanzar el máximo previsto por la ley, con montos entre 160 mil y 175 mil pesos. Por tratarse de un partido con registro nacional, corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) dar seguimiento, aunque aseguró la Cegaip mantiene la obligación de exigir el cumplimiento sobre los recursos locales.

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El comisionado apuntó que la ley no distingue entre incumplimiento por desconocimiento o por negativa. "El incumplimiento es el incumplimiento", dijo, y precisó que las medidas van desde amonestaciones hasta multas conforme a los porcentajes establecidos, aplicándose a todos los sujetos obligados bajo los mismos criterios.

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