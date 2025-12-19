PVEM asegura que ganará en SLP con o sin "Ley Gobernadora"

La reforma electoral local conocida como la "Ley Gobernadora" no será determinante en la elección de la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, aseguró el senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado.

A través de un comunicado, el legislador sostuvo que el PVEM ganará la contienda con o sin reforma electoral, al afirmar que el partido cuenta con respaldo ciudadano, estructura territorial y resultados de gobierno que —dijo— lo colocan como la principal fuerza política en el estado.

Velasco consideró positivo que se discuta la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y recordó que, conforme a los criterios del árbitro electoral, en 2027 nueve de las 17 gubernaturas en disputa deberán ser encabezadas por mujeres. Añadió que San Luis Potosí nunca ha sido gobernado por una mujer, lo que ha abierto el debate sobre la paridad sustantiva.

LEA TAMBIÉN Video: Gallardo defiende "Ley Gobernadora" y pide "serenidad" a críticos Gallardo Cardona aseguró que la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí no responde a intereses políticos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a una eventual postulación de la senadora Ruth González Silva, señaló que la reforma federal en materia de antinepotismo entrará en vigor hasta 2030, por lo que no existe impedimento legal para que pueda competir en 2027.

"El pueblo es el que decide. Las gubernaturas no se asignan por acuerdos ni por reformas, se ganan con votos", expresó.

Finalmente, indicó que el PVEM aún no define candidaturas ni si participará en coalición, decisiones que se tomarán cuando inicie formalmente el proceso electoral, y reiteró que el debate sobre la reforma es válido, pero no condiciona el resultado electoral.