ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

SLP

PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026

El Ceepac aprobó más de 174 millones para partidos rumbo al proceso electoral

Por Martín Rodríguez

Enero 13, 2026 06:04 p.m.
A
Sesión del Ceepac.

Sesión del Ceepac.

Con un presupuesto proyectado de 47.6 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) será el partido con mayor financiamiento público en 2026, de acuerdo con el acuerdo aprobado este martes por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), en el año previo al inicio formal del próximo proceso electoral. En segundo lugar se ubicó el Partido Acción Nacional (PAN).

Durante la sesión ordinaria, el organismo electoral recordó que el 30 por ciento del financiamiento se distribuye de manera igualitaria entre los partidos con registro, mientras que el 70 por ciento restante se asigna de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior.

Para el ejercicio fiscal 2026, el Ceepac autorizó un financiamiento total de 174 millones 215 mil 596 pesos. De ese monto, 165.8 millones se destinarán a actividades ordinarias permanentes4.9 millones a actividades específicas3.3 millones a franquicias postales, y 113 mil pesos como financiamiento adicional para partidos políticos locales.

La distribución por partido quedó de la siguiente forma:

  • PVEM: 47.6 millones de pesos

  • Movimiento Regeneración Nacional (Morena): 35.1 millones de pesos

  • PAN: 28.8 millones de pesos

  • Partido Revolucionario Institucional (PRI): 19.2 millones de pesos

  • Movimiento Ciudadano: 17.9 millones de pesos

  • Nueva Alianza San Luis Potosí: 13.6 millones de pesos

  • Partido del Trabajo (PT): 11.7 millones de pesos

El Ceepac precisó que estos recursos integran financiamiento para actividades ordinarias, específicas y franquicias postales, conforme a la legislación electoral vigente.

En cuanto al financiamiento privado, el organismo estableció que cada partido podrá recibir hasta 16.5 millones de pesos en aportaciones de su militancia durante 2026. El tope de aportaciones de simpatizantes será de 5.8 millones de pesos, mientras que cada simpatizante, de manera individual, podrá aportar hasta 146 mil pesos, ya sea en dinero o en especie.

SLP

Martín Rodríguez

El Ceepac aprobó más de 174 millones para partidos rumbo al proceso electoral

