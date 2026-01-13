PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026
El Ceepac aprobó más de 174 millones para partidos rumbo al proceso electoral
Con un presupuesto proyectado de 47.6 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) será el partido con mayor financiamiento público en 2026, de acuerdo con el acuerdo aprobado este martes por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), en el año previo al inicio formal del próximo proceso electoral. En segundo lugar se ubicó el Partido Acción Nacional (PAN).
Durante la sesión ordinaria, el organismo electoral recordó que el 30 por ciento del financiamiento se distribuye de manera igualitaria entre los partidos con registro, mientras que el 70 por ciento restante se asigna de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior.
Acatará el PVEM multa por afiliaciones indebidas: Segura
Consecuencias de la sanción económica impuesta al PVEM por el INE en San Luis Potosí.
Para el ejercicio fiscal 2026, el Ceepac autorizó un financiamiento total de 174 millones 215 mil 596 pesos. De ese monto, 165.8 millones se destinarán a actividades ordinarias permanentes; 4.9 millones a actividades específicas; 3.3 millones a franquicias postales, y 113 mil pesos como financiamiento adicional para partidos políticos locales.
La distribución por partido quedó de la siguiente forma:
PVEM: 47.6 millones de pesos
Movimiento Regeneración Nacional (Morena): 35.1 millones de pesos
PAN: 28.8 millones de pesos
Partido Revolucionario Institucional (PRI): 19.2 millones de pesos
Movimiento Ciudadano: 17.9 millones de pesos
Nueva Alianza San Luis Potosí: 13.6 millones de pesos
Partido del Trabajo (PT): 11.7 millones de pesos
El Ceepac precisó que estos recursos integran financiamiento para actividades ordinarias, específicas y franquicias postales, conforme a la legislación electoral vigente.
En cuanto al financiamiento privado, el organismo estableció que cada partido podrá recibir hasta 16.5 millones de pesos en aportaciones de su militancia durante 2026. El tope de aportaciones de simpatizantes será de 5.8 millones de pesos, mientras que cada simpatizante, de manera individual, podrá aportar hasta 146 mil pesos, ya sea en dinero o en especie.
