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PVEM refuerza estructura con la "herencia maldita"

Designan nuevos delegados regionales en el partido

Por Pulso Online

Marzo 27, 2026 11:24 a.m.
A
PVEM refuerza estructura con la "herencia maldita"

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, anunció la incorporación de nuevos perfiles como delegados regionales en la capital, el Altiplano y la Huasteca, entre ellos figuras vinculadas a administraciones pasadas.

A través de una publicación en redes sociales, el líder partidista informó que los nuevos delegados son Alejandro Leal TovíasJuan Francisco Pérez Zapata y Raúl de Jesús González Vega.

La designación de Leal Tovías —quien fue secretario general de Gobierno en la administración de Juan Manuel Carreras López— destaca por tratarse de un perfil identificado con el anterior gobierno estatal, al que actores del actual oficialismo han denominado en reiteradas ocasiones como la "herencia maldita".

En su mensaje, Segura Morquecho sostuvo que estas incorporaciones buscan fortalecer la estructura territorial del partido y consolidar un trabajo más cercano con la ciudadanía, bajo principios de apertura, diálogo y construcción de acuerdos.

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¿Quiénes son?

Alejandro Leal Tovías
Exsecretario general de Gobierno y uno de los operadores políticos más relevantes del sexenio anterior. Su regreso a la escena partidista bajo las siglas del Verde contrasta con el discurso oficial que ha criticado a exfuncionarios de esa administración.

Juan Francisco Pérez Zapata
Perfil de operación política local, vinculado a estructura partidista y trabajo territorial. Su presencia pública ha sido más limitada, centrada en dinámicas internas.

Raúl de Jesús González Vega
Actor político con presencia regional, enfocado en labores de organización en zonas fuera de la capital. No se le identifican cargos de alto nivel, pero sí participación en estructura política.

Contexto


La integración de estos perfiles ocurre en medio del reacomodo político rumbo a los próximos procesos electorales, donde los partidos refuerzan su estructura territorial. El caso de Alejandro Leal Tovías añade un elemento político adicional, al incorporar a un exfuncionario del pasado reciente en un proyecto que ha construido parte de su narrativa en contraste con esa etapa.

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