Qué hacer y ver en el Pueblo Mágico de Xilitla

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 8 (EL UNIVERSAL).- Si en tus planes está conocer otro Pueblo Mágico de los que alberga nuestro país, Xilitla es una gran opción que se localiza en el estado de San Luis Potosí.

Formando parte de la Huasteca Potosina, Xilitla sobresale por diversas razones que te detallaremos.

En principio, es un excelente destino por su amplia variedad de atractivos, gastronomía, su clima, y por su producción de café. Toma nota de las atracciones que ofrece este Pueblo Mágico.

Jardín Surrealista de Edward James

El Jardín Surrealista de Edward James es uno de los principales atractivos de Xilitla debido a que combina la naturaleza con la arquitectura. Cuenta con 36 llamativas estructuras distribuidas en 37 hectáreas.

Al jardín también se le conoce como "Las Pozas", ya que en su espacio hay varias cascadas, pozas naturales y fauna. Los orígenes de este atractivo se remontan al año 1947, cuando el poeta y escultor británico Edward James adquirió el espacio, que era una plantación de café. James también fue conocido como mecenas del movimiento surrealista.

La construcción del jardín inició hasta 1962, luego de una helada sin precedentes que destruyó gran parte de la colección botánica amasada por Edward James. La construcción se detuvo en 1984, año en el que James falleció y no fue hasta 1991 que se abrieron al público sus puertas.

Durante tu recorrido por este enorme jardín aprecias diversas piezas artísticas construidas en concreto e inmersas en la selva, como "La escalera al cielo", una construcción de dos escaleras que parecen dirigirse a lados distintos pero que terminan por encontrarse; La escultura de las "Manos del Gigante", obra que se considera está destinada a dar paz al viajero para que su experiencia sea mucho más placentera, es otra de las más famosas. En total son alrededor de 40 construcciones.

Museo Leonora Carrington

El Pueblo Mágico que alberga al Jardín Surrealista de Edward James es una sede perfecta para este museo, dedicado a Leonora Carrington, una de las artistas más prolíficas e importantes del movimiento surrealista, además de amiga cercana de James.

El lugar posee una colección de escultura, litografía y dibujo. Ya está abierto de miércoles a domingo, pero la visita es por reservación.

Adventureland Huasteca

Es un parque de aventura situado en la selva. Su mayor atractivo es el skybike, una bicicleta instalada en a una altura de 250 metros y sostenida por cables de acero, como si fuera una tirolesa; en este lugar puedes hacer el recorrido junto a otra persona.

También hay un circuito de tirolesas, la más extensa abarca un recorrido mayor a un kilómetro, y un puente colgante de 180 metros de extensión.

Exconvento de San Agustín

Este convento fue fundado por los misioneros agustinos en 1553, y se trata de una construcción con estilo plateresco de la época colonial. Se ubica en la Plaza Central de Xilitla.

El exconvento de San Agustín se caracteriza por su sólida mampostería, que forma espesos y altos muros coronados por almenas de influencia morisca. En tu recorrido por este lugar disfrutas la arquitectura a través de sus corredores y terrazas de estilo a gótico-morisco. Seguro te vas a sentir en otra época.

La Silleta

Si deseas experimentar una aventura con más adrenalina y eres amante de los deportes extremos, entonces no debes perder la oportunidad de conocer el punto más alto de Xilitla, que es el cerro de La Silleta.

Esta formación se encuentra a 12 kilómetros del Pueblo Mágico, y está rodeada por cultivos de café y maíz. Si lo visitas, puedes también conocer algunas cuevas.

Por sus 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, en La Silleta además puedes realizar actividades deportivas como rappel y senderismo.

Cascada los Comales

Otro destino que tienes que visitar en Xilitla es la Cascada los Comales, la cual está rodeada de vegetación selvática y tiene una impresionante caída de más de 35 metros. Esta belleza natural ofrece la oportunidad de realizar otras actividades como escalar o practicar rappel, nadar en aguas cristalinas y tener una experiencia inigualable en una ceremonia de temazcal.

De igual manera, al estar en el Pueblo Mágico de Xilitla, no olvides probar su gastronomía en el mercado. Sobre todo, deleita tu paladar con un exquisito zacahuil, que es un tamal de gran tamaño hecho con masa de maíz, manteca, pollo, pierna de cerdo y chiles, en hoja de plátano.