"Que haga su denuncia en la Fiscalía", responde Arreola a su homóloga en San Lázaro

Es irrelevante la denuncia por parte de una diputada morenista al asesor de Gabino Morales Mendoza, declaró el diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol.

"Me parece que es irrelevante, me parece que realmente es una agenda golpista política, son temas políticos. Qué tiene que ver el tema de un asesor con un diputado, además que ahí no se explica si es o no es asesor", comentó.

Fue la diputada federal, Olga Leticia Chávez Rojas, quien denunció en la Cámara de Diputados que un asesor de nombre Yahir, vinculado al diputado Gabino Morales Mendoza, agredió a una de sus colaboradoras durante un año.

Señaló que a pesar de existir una denuncia penal en su contra, Yahir continúa teniendo acceso al salón de sesiones, e incluso ella misma también ha sido víctima de acoso.

"El tema es irrelevante, yo creo que más bien la denuncia se hace en la Fiscalía, si es que hubiera algún problema, no en la Cámara de Diputados, ahí es un manejo político", aseveró Carlos Arreola.

Señaló que probablemente se trate de "fuego amigo", relacionado con la repartición de comisiones dentro de la Cámara de Diputados, y mandó saludos a Gabino Morales.