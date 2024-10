"Qué pena me da con su declaración", responde Sara Rocha a Galindo

Sara Rocha Medina insiste en que Enrique Galindo "no es tema", como respuesta a las declaraciones del alcalde respecto al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"La verdad es que no es tema, lo vuelvo a decir. Qué pena me da con su declaración, porque esos 40 años ha comido, es todo lo que tengo que decir", declaró la dirigente estatal priista.

Señaló que continúan trabajando al interior del partido e incluso hizo referencia a que el Comité Municipal del tricolor en la capital, a cargo de Víctor Hugo Salgado Delgadillo, está abandonado.

"Estamos trabajando al interior de nuestro partido, no nada más estatal, sino nacional. Y bueno estamos trabajando también en el Comité Municipal que está abandonado y estamos trabajando en él", afirmó Sara Rocha.

Horas antes, Galindo Ceballos declaró a la prensa que el PRI actual es "el peor PRI que ha conocido en su vida" y que pronto el mes de octubre tomará decisiones políticas personales.