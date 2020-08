Que reunión de la Conago no sea "mañanera grandota", pide Gama Basarte

Recordó que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) debe ser "un instrumento de deliberación democrática... para discutir los temas que realmente le importan a México".

Citó entre esos temas la necesidad de establecer un Plan Nacional de Rescate Económico para evitar la destrucción del sistema productivo, la desaparición de empresas y la pérdida de mas empleos.

También sugirió que al presidente de la República se le debe exigir que rinda un informe de los resultados de su política de seguridad, la cual el legislador panista calificó de "fracasada" por los más de 60 mil homicidios dolosos y mil 500 feminicidios que se han registrado en lo que va de este sexenio.

Otro tema señalado por Gama Basarte, es de las numerosas denuncias de personal de Salud en torno a la falta de insumos y medicamentos para luchar contra la pandemia de COVID-19, además de la falta de pago por sus servicios y la existencia de instalaciones no adecuadas, "como sucede aquí en San Luis Potosí con el Hospital General de Rioverde", citó el senador.

Al gobernador Juan Manuel Carreras López, Marco Antonio le pidió "que no sea un simple coordinador de eventos, sino que alce la voz para hacer patentes las necesidades de las y los potosinos ante el Presidente. Todos queremos ver que se produzcan soluciones, compromisos, no que la reunión de los gobernadores y López Obrador sea únicamente un monólogo ante un público que no lo cuestiona", concluyó Gama Basarte.

En rueda de prensa, el senador potosino Marco A. Gama Basarte expresó su deseo de que la reunión de mañana de todos los gobernadores del país en la capital potosina no se convierta en una "mañanera grandota" que sirva únicamente para el lucimiento personal del presidente Andrés Manuel López Obrador.