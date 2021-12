Quedó tras las rejas "el Gabo" Salazar

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de un comunicado oficial, confirmó ayer que el empresario Gabriel Alan, relacionado con la firma Invercorp, quedó vinculado a proceso por los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa.

Lo anterior, después de que concluyera una audiencia inicial de nueve horas en la que los litigadores de la FGE aportaron datos de prueba y argumentos al juez de control para que éste otorgara la vinculación a proceso penal del imputado.

Gabriel Alan "N" y su defensa, al igual que los agentes de la Fiscalía, fueron informados que la investigación complementaria durará cuatro meses más, tiempo en que las partes podrán aportar los datos de prueba adicionales que consideren pertinentes.

La Fiscalía informó que más de noventa personas decidieron interponer denuncia penal en contra del empresario, por lo que la FGE dio el seguimiento hasta conseguir el resultado informado.

Gabriel Alan "N" será recluido en el penal de La Pila mientras se desarrolla la investigación complementaria en el tiempo fijado por la autoridad y las indagatorias por este caso se mantendrán hasta que sea esclarecido en su totalidad.

La Fiscalía no reveló si la detención de "Gabo" pudiera o no estar relacionada o aportar datos sobre las denuncias por corrupción que pesan sobre la Secretaría de Salud del Estado en tiempos del ahora ex gobernador Juan Manuel Carreras López.