Quienes no presentan su "3 de 3", algo esconden: Pedroza

Sin problema alguno, se presentará la declaración 3 de 3, informó César Octavio Pedroza Gaitán, candidato a gobernador la coalición "Sí por San Luis Potosí", conformada por PAN-PRI-PRD-PCP.

Después de reunirse con dirigentes de cámaras empresariales, contextualizó que con anterioridad ha presentado tal información, por lo cual, no habrá inconveniente en publicarla en la plataforma impulsada por la Comisión Estatal de Garantía de Accesos a la Información Pública (CEGAIP) y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

El abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que el mejor juicio de cumplimiento lo hará la ciudadanía, pues cada persona valorará quiénes divulgan o no su información en los tres aspectos, que tienen la finalidad de transparentar su historial.

"Yo ya la he presentado (al ocupar cargos públicos). No tengo absolutamente ningún problema; lo haré con gusto (...) si alguien no decide a transparentar su hoja de vida, su historia, su patrimonio, su eventual conflicto de intereses, pues es porque a lo mejor algo esconde", dilucidó.

La propuesta de los los organismos autónomos consiste en la publicación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, a fin de la ciudadanía conozca de primera mano a todos los aspirantes a puestos de elección popular.