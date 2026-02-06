Quiere el PVEM afiliar a más panistas en Distrito VIII: Morquecho

Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó que exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron a integrarse a sus filas en San Luis Potosí.

La medida coincide con la reciente incorporación de la diputada local Aranzazú Puente Bustindui y forma parte de la estrategia del partido para fortalecer su presencia en el Distrito VIII de cara al proceso electoral de 2027.

El dirigente explicó que todavía no se tiene un conteo exacto de los nuevos afiliados, pero aseguró que "la puerta del partido verde está abierta".

También adelantó que se realizarán eventos similares de afiliación en municipios como Ciudad Valles, Xilitla y Aquismón, donde se espera que más exmilitantes del PAN se sumen, representando a la región huasteca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para consolidar su presencia en el Distrito VIII, el PVEM abrirá en los próximos días una casa de atención ciudadana, donde la diputada expanista atenderá solicitudes y peticiones de la población. "Para demostrarle a la gente que a lo mejor hubo una equivocación en la votación anterior y que realmente el Partido Verde sí le va a responder al distrito 8, porque lo que vamos a hacer es tocar en la puerta para la siguiente contienda y tratar de que mucha gente venga no por obligación, no por recomendación, sino sea realmente una convicción que los eh aliente a votar por el Partido Verde en el 2027", señaló Segura Morquecho.

El dirigente dijo que el objetivo no es obligar a nadie a afiliarse, sino generar convicción en los votantes. "No esperamos una avalancha de personas, sino mostrar con hechos que el partido responde y que la gente pueda decidir por convicción", agregó.

Puente llega con una lista de solicitudes ciudadanas que, según Segura Morquecho, no habían recibido respaldo de otras autoridades ni de partidos políticos.