Rangel propone inversión conjunta para garantizar agua en las comunidades

El Naranjo.- La candidata a gobernadora de MORENA, Mónica Rangel aseguró en El Naranjo que uno de los ejes rectores de su gobierno será lograr que el agua potable llegue a las comunidades más alejadas en las cuatro zonas del estado a través de un esfuerzo conjunto de inversión entre estado y federación.

"Para esto realizaremos todas las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal para que libere los recursos y parte del presupuesto estatal se destinará también a este fin", indicó.

En un encuentro al que asistieron simpatizantes y representantes de los sectores productivos, la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional anunció que con el programa 'El Campo elige', los apoyos llegarán directo para que las y los productores usen el recurso donde realmente lo ocupan.

Junto al candidato a la presidencia municipal de El Naranjo por MORENA, Higinio Acuña, se comprometió también a impulsar el desarrollo turístico del municipio a través de una mayor promoción de sus atractivos naturales para fortalecer la economía de la región y en coordinación con las próximas autoridades municipales.

"Higinio Acuña es una persona capaz, con mucho trabajo y que tiene los principios de MORENA, no mentir, no robar y no traicionar y menos a su pueblo, por lo que es el más indicado para asumir el gobierno municipal y llevar sus destinos los próximos tres años, a quien desde la gubernatura apoyaremos y también tendrá las puertas abiertas del Gobierno Federal como las tendremos nosotros con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador", aseguró.