Ratifica TEPJF multa a Movimiento Ciudadano por 4.3 mdp

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó la multa impuesta por el Consejo General del INE al Partido Movimiento Ciudadano (MC), derivado de irregularidades en los ingresos y egresos en los gastos de campaña de las candidaturas de San Luis Potosí.

Ello, luego que desechar la presentación de un recurso de revisión, en contra de la sentencia de la Sala Regional Monterrey en el recurso SM-RAP-153/2021, que confirmó el acuerdo INE/CG1387/2021.

En julio pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción económica al partido naranja por un monto de 4.3 millones de pesos, según lo expuesto en el dictamen consolidado.

Durante la sesión plenaria virtual, resolvió que el asunto radicado en el expediente con la clave SUP-REC-1458/2021, no se cumplió con el recurso especial de procedencia, dado que no se combate sentencia de fondo.

O bien, no se analizó algún planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad que puede ser estudiado por la Sala Superior, ya que en el asunto en comento el impugnante solo analizó aspectos de legalidad y no se advierte un error judicial evidente.

Las principales postulaciones de Movimiento Ciudadano correspondieron a Adriana Marvely Costanzo Rangel a la gubernatura del estado; Jorge Andrés López Espinosa a la presidencia municipal capitalina; y Paola Alejandra Arreola Nieto a la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez.