Realizan cerco sanitario tras caso importado de sarampión

Tras el cuarto y último contagio importado de sarampión en San Luis Potosí, se realizó un cerco sanitario en 25 colonias ubicadas alrededor de la residencia del paciente infectado, consistente en vacunar a los familiares y los residentes de dichas zonas habitacionales, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Expuso que el caso es de un niño de 11 años detectado en el Hospital del Niño y la Mujer, que en semanas anteriores viajó a Lagos de Moreno, estado de Jalisco, una de las entidades con mayor número de enfermos del país.

Recordó que se mantienen cuatro casos confirmados en la entidad potosina, todos catalogados como importados, porque los pacientes originarios de otros estados no contrajeron el virus en territorio potosino.

"Si les falta alguna de las dos vacunas acercarse a los Centros de Salud, IMSS ordinario, IMSS-Bienestar, el ISSSTE; todos tienen vacunas o acercarse a un módulo, en su defecto", comentó.

Al igual que las últimas semanas, reiteró que la campaña de vacunación sigue su curso, enfocada en los grupos específicos, pues antes de la aplicación del biológico se aplica un cuestionario.