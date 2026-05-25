logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Realizan el Emprende Fest Mujeres en Pozos

Por Leonel Mora

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan el Emprende Fest Mujeres en Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este domingo, en el jardín principal de Villa de Pozos, se realizó el "Emprende Fest Mujeres que Crean 2026", un espacio en el que mujeres de este municipio mostraron artesanías y productos originales con los que buscan lograr su independencia económica y empoderamiento social.

      El evento fue organizado por el Centro Libre para las Mujeres de Villa de Pozos con la finalidad de impulsar el talento y el crecimiento de las mujeres emprendedoras que residen en este municipio.

      Las participantes ofrecieron productos muy diversos: mazapanes elaborados artesanalmente, productos de limpieza, belleza y relajación también hechos a mano, prendas tejidas, carpetas para baño, mesa y cama, figuras hechas con la técnica de amigurimi, delantales, galletas decoradas, enchiladas potosinas, joyería, manzanas cubiertas y productos de marca, entre otros.

      Las emprendedoras compartieron sus proyectos, experiencias e ideas, y al evento acudió Gloria Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, quien reconoció el esfuerzo y la importancia de seguir creando oportunidades para las mujeres y fortalecer su desarrollo personal y económico.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo
        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo

        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo

        SLP

        PULSO

        Expertos recomiendan zonas con baja contaminación lumínica para observar mejor la Luna Azul en México.

        Fiscalía niega persecución contra periodistas
        Fiscalía niega persecución contra periodistas

        Fiscalía niega persecución contra periodistas

        SLP

        Redacción

        Manuela García Cázares afirmó que no existen investigaciones ni mandamientos judiciales contra periodistas en San Luis Potosí.

        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027
        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

        SLP

        El Universal

        Documentación oficial, como libros blancos, debe estar resguardada para constatar acciones gubernamentales.

        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo
        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

        SLP

        Redacción

        Reconocen preocupación en el gremio, pero afirman que no hay elementos para considerar que las detenciones estén ligadas al ejercicio periodístico