Realizan el Emprende Fest Mujeres en Pozos

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Este domingo, en el jardín principal de Villa de Pozos, se realizó el "Emprende Fest Mujeres que Crean 2026", un espacio en el que mujeres de este municipio mostraron artesanías y productos originales con los que buscan lograr su independencia económica y empoderamiento social.

El evento fue organizado por el Centro Libre para las Mujeres de Villa de Pozos con la finalidad de impulsar el talento y el crecimiento de las mujeres emprendedoras que residen en este municipio.

Las participantes ofrecieron productos muy diversos: mazapanes elaborados artesanalmente, productos de limpieza, belleza y relajación también hechos a mano, prendas tejidas, carpetas para baño, mesa y cama, figuras hechas con la técnica de amigurimi, delantales, galletas decoradas, enchiladas potosinas, joyería, manzanas cubiertas y productos de marca, entre otros.

Las emprendedoras compartieron sus proyectos, experiencias e ideas, y al evento acudió Gloria Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, quien reconoció el esfuerzo y la importancia de seguir creando oportunidades para las mujeres y fortalecer su desarrollo personal y económico.

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