Rebasan su capacidad y desfogan tres presas

La Comisión Nacional del Agua reporta que tres presas de la entidad sobrepasan el 100 por ciento de su capacidad, aunque aclaró que esto no implica que su desfogue esté descontrolado.

En el Monitoreo de las Principales Presas de México, tres embalses del país están entre los 60 de todo el país que tienen más de 100 por ciento de su capacidad.

Se trata de la presa Valentín Gama, ubicada en Ojo Caliente, municipio de Santa María del Río, está al 114 por ciento de su capacidad.

La presa de San José está al 111 por ciento de su capacidad, por lo que los vertedores están desfogando el agua excedente.

La otra presa que rebasa el cien por ciento de su capacidad es El Potosino, que alcanza el 101 por ciento.

El llenado de las presas se registra en la situación meteorológica del estado, que presentó ayer chubascos de entre 25 y 50 milímetros de lluvia.

Otros reservorios de agua en San Luis están en capacidades inferiores, como La Muñeca, con 64 por ciento, la de Cañada del Lobo, que está al 45 por ciento y El Peaje, al 31 por ciento.

"El 100 por ciento de llenado es un nivel ordinario, hay otro nivel de llenado máximo y hay uno más que es la corona, por ello si está al 100 por ciento de llenado no es porque se esté desbordando, por ello en las presas de vertedor libre se descarga continuamente los niveles y no se deja que lleguen a rebasar la corona", señala la CNA para aclarar que no hay desbordamiento de agua en presas que registran un almacenaje superior al cien por ciento.