logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo

No corresponde con el servicio que actualmente reciben los usuarios, dijo la diputada Jacquelinn Jáuregui

Por Ana Paula Vázquez

Enero 09, 2026 04:32 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

La posibilidad de que la tarifa del transporte público en San Luis Potosí aumente hasta 15 pesos por viaje generó críticas desde el Congreso del Estado, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza advirtió que el ajuste no corresponde con el servicio que actualmente reciben los usuarios y tendría un impacto directo en la economía de la población que depende diariamente de los camiones urbanos.

La presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes señaló que, aunque el ajuste propuesto sería de 2.50 pesos, el impacto económico sería constante para estudiantes, trabajadores y familias con ingresos limitados que dependen del camión como principal medio de traslado. Sostuvo que en el último año no se han visto mejoras significativas en las condiciones de las unidades ni en la calidad del servicio, lo que ha llevado a más personas a optar por MetroRed y a exigir la ampliación de ese sistema.

En respuesta a los argumentos de los concesionarios, quienes aseguran que la tarifa no se ha actualizado en cerca de dos años y que ello ha derivado en falta de mantenimiento, la legisladora recordó que las unidades cuentan con una vigencia regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Dicha normativa, dijo, obliga a realizar mantenimiento, adecuaciones o reemplazos sin que esto dependa de un aumento al usuario.

Jáuregui Mendoza afirmó que desde el Congreso se ha insistido en que la SCT haga cumplir el reglamento vigente y refuerce la supervisión a los permisionarios. Añadió que, en caso de autorizarse el incremento, la dependencia estatal tendrá que explicar de manera pública qué mejoras concretas se ofrecerán y cómo se garantizará que se cumpla la ley.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Alza en tarifa del transporte no depende de concesionarios: SCT

Martínez Acosta aclaró que el ajuste estará sujeto a la inflación y normativas vigentes

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo
Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo

Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo

SLP

Ana Paula Vázquez

No corresponde con el servicio que actualmente reciben los usuarios, dijo la diputada Jacquelinn Jáuregui

Evade Aranza Puente hablar sobre una futura candidatura
Evade Aranza Puente hablar sobre una futura candidatura

Evade Aranza Puente hablar sobre una futura candidatura

SLP

Ana Paula Vázquez

Señaló que su prioridad es cumplir con su función legislativa

Regresan a clases más de 530 mil alumnos de nivel básico
Regresan a clases más de 530 mil alumnos de nivel básico

Regresan a clases más de 530 mil alumnos de nivel básico

SLP

Redacción

Este lunes reabren más de 8 mil escuelas en las cuatro regiones del estado, informó la SEGE

Impone Contraloría casi 400 sanciones contra servidores capitalinos
Impone Contraloría casi 400 sanciones contra servidores capitalinos

Impone Contraloría casi 400 sanciones contra servidores capitalinos

SLP

Rolando Morales

Lo anterior, desde el 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2025, reveló Gabriela López y López