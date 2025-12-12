Rechazan gradualidad en reducción de la jornada laboral

La Coordinación en San Luis Potosí del Frente Nacional por las 40 Horas rechazó la iniciativa presentada por el Gobierno federal para modificar el apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, al considerar que se trata de una "trampa" que legaliza jornadas laborales más extensas y posterga la reducción efectiva de horas prometida.

De acuerdo con el pronunciamiento, tras meses de retrasos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la propuesta difundida el 3 de diciembre no representa una reforma histórica, sino un "retroceso" que permitiría jornadas de hasta 12 horas y un esquema de horas extras de 16 horas semanales, sin mejoras salariales reales.

La Coordinación del Frente en la entidad señaló que la iniciativa vulnera el principio de progresividad laboral, pues mantiene la semana de seis días sin asegurar dos días de descanso obligatorio. Además, advirtieron, omite enfoques de género, salud y cuidados que organizaciones laborales han demandado.

El Frente también cuestionó que, aunque la propia exposición de motivos reconoce la necesidad de reducir la jornada por razones de justicia social y salud pública, simultáneamente plantea que las personas trabajadoras podrían destinar su "tiempo libre" a realizar horas extras. Para el colectivo, esto institucionaliza la dependencia de este tipo de compensación y convierte el descanso en "una mercancía más".

Otro de los puntos rechazados es la modificación al pago de horas extra, pues el pago triple ,actualmente aplicable después de la tercera hora diaria, se trasladaría a partir de la cuarta hora o la doceava semanal. El Frente lo calificó como "un recorte salarial encubierto", que facilitaría que los empleadores prolonguen las jornadas a cambio de un costo menor y que incluso permitiría organizar semanas de cuatro días con jornadas de 12 horas.

La organización potosina también criticó la propuesta de reducción "gradual" hacia las 40 horas para 2030, al considerar que, sin fortalecimiento a la inspección laboral, sanciones efectivas ni mecanismos de denuncia autónomos, se trata de una medida que quedaría en el papel.

En su posicionamiento, exigieron a las autoridades laborales de San Luis Potosí no avalar lo que consideraron un "engaño" y llamaron a la ciudadanía a observar con atención la iniciativa. El Frente reiteró que no aceptará una reducción escalonada y que su demanda inmediata es establecer la jornada semanal de 40 horas sin reducción salarial, con dos días de descanso y pago triple de horas extra desde la tercera hora, así como avanzar hacia un modelo de 35 horas.