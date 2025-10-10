Jornada de 40 horas, no será problema si empresas se organizan: CROM

La reducción de tiempos laborales a 40 horas semanales, no será tanto problema si las empresas se reorganizan en las actividades, porque tal vez lo que hay, es falta de organización para ser más productivos y los trabajadores sindicalizados se encuentran en capacitación para concientizarse de producir lo mismo o más en esos periodos laborales.

Así lo consideró Jesús Antonio Peza Gómez, secretario general nacional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

Dijo que el sindicalismo estaba a favor de la reducción de los tiempos laborales de manera progresiva, pero se tiene que ver que no se interrumpan las cadenas de producción.

Añadió que, por ejemplo, en la industria siderúrgica, técnicamente es imposible detener la operación de un horno porque es muy caro volverlo a prender y por ello es necesario generar un costo medio entre la reducción de la jornada laboral y la productividad, sin que sea necesario generar procesos costosos para detener labores.

Recordó que además es necesario ver cómo se reacondicionan, pues hay muchas industrias donde es posible rendir la misma producción con menos horas de trabajo. No necesariamente se puede hablar de tiempos muertos, pero sí de falta de organización para que los trabajadores sean más productivos, señaló.

Finalmente, Peza Gómez agregó que la CROM está capacitando a sus trabajadores sindicalizados y concientizando para el ejercicio de reducción de horas realizando igual o más trabajo, y generando condiciones de rendimiento.

Consideró que se está haciendo lo necesario para que los trabajadores tengan estabilidad social y laboral, de manera que sean productivos, pero que también tengan mejores salarios.