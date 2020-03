Recibe ISSSTE de SLP material de protección contra el coronavirus

El fin de semana pasado llegó material e insumos para los trabajadores, útiles para hacer frente al COVID-19 y evitar la propagación de la enfermedad entre el personal de la salud, informó María de Lourdes González Hernández, secretaria general de la Sección XXIX del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTISSSTE).

Detalló que verificó la recepción en el almacén de las instalaciones ISSSTE, de 5 mil cubrebocas, guantes, gel antibacterial, gogles, 2 mil mascarillas n95 y termómetros digitales para checar el ingreso de pacientes.

Afirmó que se están tomando las medidas sanitarias para proteger al personal, inclusive se exige a la sede delegacional mantener los filtros en los hospitales y unidades médicas, así como entregar cubrebocas y otros insumos.

Recomendó a la derechohabiencia, evitar asistir a los nosocomios si no es necesario hacerlo, no acudir con niños, mantenerse en aislamiento social, no acudir a lugares con aglomeraciones y atender todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

La lideresa sindical sugirió a la base trabajadora, reportar carencia de alguno de los materiales referidos, en aras de solucionar la problemática con la representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

"Los que somos personal de salud tenemos temor a contagiarnos. Aparte que somos seres humanos, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos familia. Yo creo que todos estamos en riesgo de contagiarnos", evaluó.